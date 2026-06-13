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Завязали в пакете и бросили под палящим солнцем: собака Лиса выжила чудом, но теперь ищет дом

В Евпатории ищут дом для собаки Лисы.

Источник: Приют для животных «От сердца к сердцу»

В приюте для животных «От сердца к сердцу» города Евпатории ищут хозяев для шустрой Лисы. Она попала в приют 12 мая 2025: изверги завязали ее в полиэтиленовый пакет и оставили умирать под палящим солнцем.

К счастью, ее вовремя заметили неравнодушные люди и в приюте смогли Лису вылечить. Но раны, которые не видны глазу, остались.

— Пережить такое прошлое было очень трудно, и молодая собака заново учится доверять людям, — рассказали в приюте «От сердца к сердцу».

Она полностью здорова. стерилизована, привита, дрессировка отсутствует, к поводку приучена. Но главное, что ей нужно, — это дом. Свой человек. Терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло.

— Лиса заслужила право быть любимой. Звоните +7 (978) 122−02−03 и приходите знакомиться!