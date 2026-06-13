Завязали в пакете и бросили под палящим солнцем: собака Лиса выжила чудом, но теперь ищет дом

В приюте для животных «От сердца к сердцу» города Евпатории ищут хозяев для шустрой Лисы. Она попала в приют 12 мая 2025: изверги завязали ее в полиэтиленовый пакет и оставили умирать под палящим солнцем.
К счастью, ее вовремя заметили неравнодушные люди и в приюте смогли Лису вылечить. Но раны, которые не видны глазу, остались.
— Пережить такое прошлое было очень трудно, и молодая собака заново учится доверять людям, — рассказали в приюте «От сердца к сердцу».
Она полностью здорова. стерилизована, привита, дрессировка отсутствует, к поводку приучена. Но главное, что ей нужно, — это дом. Свой человек. Терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло.
— Лиса заслужила право быть любимой. Звоните