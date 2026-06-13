В Москве в ближайшие пять дней ожидается похолодание

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы в ближайшую пятидневку, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По сравнению с уходящим аномально жарким периодом, температура понизится примерно на 10 градусов и средний температурный фон в ближайшую пятидневку ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в субботу последний день жары в столичном регионе, воздух в Москве прогрелся до плюс 29 — плюс 31 градуса, но на западе Подмосковья уже вовсю гремит грозовыми ливнями холодный атмосферный фронт, там температура опустилась до плюс 18 — плюс 23 градусов.
«В воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона», — отметил он.