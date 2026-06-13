В Москве в ближайшие пять дней ожидается похолодание

Синоптик отметил, что в субботу последний день жары в столичном регионе, воздух в Москве прогрелся до плюс 29 — плюс 31 градуса, но на западе Подмосковья уже вовсю гремит грозовыми ливнями холодный атмосферный фронт, там температура опустилась до плюс 18 — плюс 23 градусов.