МВД: «синдром пионера» помогает злоумышленникам вовлекать подростков в преступления

«И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия», — подчеркнул начальник пресс-службы и добавил, что «это очень опасная история, надо, чтобы каждый это понимал».