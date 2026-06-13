МВД: «синдром пионера» помогает злоумышленникам вовлекать подростков в преступления

Подростками, которые дистанционно вовлекаются мошенниками в преступления, движет так называемый «синдром пионера». Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как “синдром пионера”. Когда мы видим ребенка, совершающего преступления, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток [вырос] в нормальной, полноценной семье, сформирован достаточно патриотически, воспитан», — цитирует издание Васенина.
По его словам, когда подростку звонит мошенник и говорит, что он должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, у ребёнка срабатывает рефлекс — он готов помогать государству и органам правопорядка.
«И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия», — подчеркнул начальник пресс-службы и добавил, что «это очень опасная история, надо, чтобы каждый это понимал».