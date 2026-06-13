Восстановленный «Восход» своим ходом добрался до Перми

В субботу, 13 июня, к причалу у Речного вокзала из Ленинградской области прибыло обновлённое судно на подводных крыльях «Восход». Неделю судно шло своим ходом по Волге и Каме, минуя Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чайковский, а также Онежское и Ладожское озёра и несколько водохранилищ.