Директор прикамской школы удостоена Строгановской премии

Уточним, что XXI торжественная церемония вручения Строгановской премии состоялась 5 июня 2026 года в Московском академическом Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Эта награда стала признанием не только личных заслуг директора, но и результатом труда всего коллектива педагогов, учеников и родителей.