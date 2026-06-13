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Директор прикамской школы удостоена Строгановской премии

Церемония награждения состоялась в Москве.

Светлана Абакшина, занимающая должность директора Большекустовской средней школы в Пермском крае, награждена Строгановской премией в номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи», сообщили в администрации Куединского муниципального округа. Поддержка педагогов — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».

Уточним, что XXI торжественная церемония вручения Строгановской премии состоялась 5 июня 2026 года в Московском академическом Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Эта награда стала признанием не только личных заслуг директора, но и результатом труда всего коллектива педагогов, учеников и родителей.

«Желаем Светлане Николаевне неиссякаемого запаса сил для реализации самых смелых планов, новых творческих идей и дальнейших побед! Пусть эта высокая награда станет мощным импульсом к покорению новых вершин», — говорится в сообщении администрации Куединского муниципального округа.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.