В Кирове прошел субботник на берегу Заборского пруда

Субботник на берегу Заборского пруда в Коминтерновском микрорайоне города Кирова провели в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области.
Участие в мероприятии приняли около 50 человек. Среди них были воспитанники детского дома «Надежда», сотрудники регионального министерства охраны окружающей среды и подведомственных учреждений, а также представители компании «Т Плюс». Весь собранный мусор был вывезен региональным оператором «Куприт» на специализированную площадку.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.