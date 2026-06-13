В Красноярском крае суд на два месяца приостановил работу молокозавода

На заводе нашли множество грубых нарушений. Например, производство шло одновременно с ремонтом: рядом с участками фасовки лежали стройматериалы, в цехе сливочного масла хранились и запчасти, и мешки с цементом, и арматура, и даже личные вещи. Оборудование на участке фасовки масла и творога было покрыто грязью, пылью и ржавчиной. На все предприятие была всего одна моечная ванна, поэтому грязные ящики использовали повторно. Молоко принимали из автоцистерны, облепленной дорожной грязью. Сливочное масло хранилось без холодильника, на поддонах в пропитанных жиром коробках. Грязные и чистые ящики лежали вперемешку рядом с зоной фасовки. Отдельного помещения для хранения упаковки не было, она лежала прямо в цехах и коридорах. Лабораторные испытания показали, что сливочное масло не соответствует нормативам по микробиологии: в нем нашли бактерии кишечной палочки, а также дрожжи и плесень.