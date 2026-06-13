Блогер MrBeast первым в мире достиг 500 миллионов подписчиков на YouTube

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя Джеймс Дональдсон), чей контент основан на челленджах и благотворительности, первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на платформе, сообщает YouTube.
«Сегодня (12 июня — ред.) Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошел в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube», — говорится в сообщении в официальном блоге видеохостинга.
Основной YouTube-канал блогера был создан в феврале 2012 года, сейчас на нем доступно 985 видеороликов. Самым популярным он стал еще в июне 2024 года. В честь нового рекорда MrBeast провел стрим, который набрал более 12,7 миллиона просмотров.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.