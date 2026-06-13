Муж жестоко убил главу кол-центра Домодедовской больницы

В разговоре с РЕН ТВ сын убитой раскрыл, что ~мужчина расправился с женой прямо на глазах у дочерей, девочкам — 8 и 12 лет~. По словам собеседника телеканала, роковой конфликт начался из-за того, что ~погибшая попыталась помешать мужу сесть пьяным за руль~, а тот «хотел кататься». О самом отчиме он рассказал, что тот работал на стройке, но при этом вел себя как преступник: