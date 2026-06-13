Петух не нужен: как на самом деле появляются яйца в магазине

На качество и вкус яйца влияют свежесть, рацион птицы и условия хранения, но не наличие петуха. Насыщенный желтый цвет желтка — результат каротиноидов в корме, а не признак «домашнего» яйца. При выборе яиц в магазине эксперты GadgetPage советуют обращать внимание на дату сортировки, целостность скорлупы и условия хранения на полке — именно от этого зависит качество продукта.