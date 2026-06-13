Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петух не нужен: как на самом деле появляются яйца в магазине

Что означает маркировка С0, С1 и С2 на яйцах: простое объяснение.

Большинство яиц в супермаркетах — неоплодотворенные: петухов на птицефабриках не держат, потому что для производства пищевых яиц они не нужны. Покупая яйца в магазине, могут не опасаться — цыпленок в таком яйце развиться не может даже теоретически.

Курица сносит яйцо примерно каждые 24−26 часов независимо от присутствия петуха. Современные промышленные несушки дают 250−320 яиц в год — результат многовековой селекции, а не «химии». На птицефабриках яйценоскость регулируют световым режимом: чем длиннее световой день, тем активнее работает репродуктивная система птицы.

После снесения яйца сортируют, проверяют на дефекты методом овоскопирования и маркируют. Маркировка С0, С1, С2 обозначает категорию по массе: чем ниже цифра, тем крупнее яйцо. Диетические яйца с маркировкой «Д» — самые свежие, с коротким сроком хранения.

На качество и вкус яйца влияют свежесть, рацион птицы и условия хранения, но не наличие петуха. Насыщенный желтый цвет желтка — результат каротиноидов в корме, а не признак «домашнего» яйца. При выборе яиц в магазине эксперты GadgetPage советуют обращать внимание на дату сортировки, целостность скорлупы и условия хранения на полке — именно от этого зависит качество продукта.

Ранее сообщалось, сколько раз в день нужно есть.