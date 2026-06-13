Петух не нужен: как на самом деле появляются яйца в магазине

Большинство яиц в супермаркетах — неоплодотворенные: петухов на птицефабриках не держат, потому что для производства пищевых яиц они не нужны. Покупая яйца в магазине, могут не опасаться — цыпленок в таком яйце развиться не может даже теоретически.
Курица сносит яйцо примерно каждые 24−26 часов независимо от присутствия петуха. Современные промышленные несушки дают 250−320 яиц в год — результат многовековой селекции, а не «химии». На птицефабриках яйценоскость регулируют световым режимом: чем длиннее световой день, тем активнее работает репродуктивная система птицы.
После снесения яйца сортируют, проверяют на дефекты методом овоскопирования и маркируют. Маркировка С0, С1, С2 обозначает категорию по массе: чем ниже цифра, тем крупнее яйцо. Диетические яйца с маркировкой «Д» — самые свежие, с коротким сроком хранения.
На качество и вкус яйца влияют свежесть, рацион птицы и условия хранения, но не наличие петуха. Насыщенный желтый цвет желтка — результат каротиноидов в корме, а не признак «домашнего» яйца. При выборе яиц в магазине эксперты GadgetPage советуют обращать внимание на дату сортировки, целостность скорлупы и условия хранения на полке — именно от этого зависит качество продукта.
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