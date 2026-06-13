Калужские гребцы завоевали 10 медалей на международном турнире

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени В. Иванова из Калуги выиграли 10 медалей на традиционных международных соревнованиях по гребному спорту «65-я Большая Московская регата», сообщили в областном министерстве спорта. Проведение таких состязаний отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел в Москве с 4 по 7 июня. В нем приняли участие 1300 спортсменов из 23 регионов России и 6 стран. Калужские гребцы стали победителями и призерами соревнований. Так, в одиночке легкого веса победу одержал Александр Туфанюк. Илья Кондратьев в составе сборной городов стал победителем в парной двойке и парной четверке. Дарья Самонова победила в восьмерке вместе с напарницами из других регионов.
Екатерина Киреева в безрульной двойке, безрульной четверке и восьмерке стала победителем регаты в экипаже. Валерия Оберемок завоевала золото в безрульной четверке и бронзу в безрульной двойке в составе сборной. В парной двойке легкого веса бронзовую медаль завоевали Данил Габдрахманов и Сергей Иванов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.