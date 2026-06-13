Калужские гребцы завоевали 10 медалей на международном турнире

Турнир прошел в Москве с 4 по 7 июня. В нем приняли участие 1300 спортсменов из 23 регионов России и 6 стран. Калужские гребцы стали победителями и призерами соревнований. Так, в одиночке легкого веса победу одержал Александр Туфанюк. Илья Кондратьев в составе сборной городов стал победителем в парной двойке и парной четверке. Дарья Самонова победила в восьмерке вместе с напарницами из других регионов.