Работы юных художниц из Можги украсили столичную галерею

Теперь работы юных художниц украшают стены Галереи Омельченко в районе Старого Арбата Москвы. Всего в экспозиции представлены 250 лучших работ детей и подростков от 6 до 17 лет со всей России. Понравившиеся рисунки можно приобрести, а вырученные средства направят на благотворительные программы и помощь детям с особенностями развития.