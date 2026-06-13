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Работы юных художниц из Можги украсили столичную галерею

Жительницы Удмуртии вошли в число победителей Всероссийского конкурса-выставки «Искусство и дети: мир цифровых чудес».

Воспитанницы образцовой художественной студии «НИКА» из Можги Удмуртской Республики Светлана Романова и Ульяна Владимирова стали победителями Всероссийского конкурса-выставки «Искусство и дети: мир цифровых чудес». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.

Теперь работы юных художниц украшают стены Галереи Омельченко в районе Старого Арбата Москвы. Всего в экспозиции представлены 250 лучших работ детей и подростков от 6 до 17 лет со всей России. Понравившиеся рисунки можно приобрести, а вырученные средства направят на благотворительные программы и помощь детям с особенностями развития.

На протяжении нескольких лет педагог Людмила Шулаева занимается в студии «НИКА» с группой детей с особенными возможностями здоровья. Результат ее труда — уже не первая победа Светланы Романовой и Ульяны Владимировой на престижном конкурсе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.