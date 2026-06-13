Мэр Минска дал точный ответ, появится ли метро в Зеленом Луге

Председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев дал точный ответ, появится ли метро в Зеленом Луге, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, встречаясь с коллективом «Минскрекламы» мэр Минска подчеркнул, что в ближайшие годы третью ветку минского метро в жилой район Зеленый Луг не поведут.
При этом планируется в микрорайоне усилить наземный транспорт, организовав маршруты подвоза его жителей к метро на площади Бангалор.
И также будут построены все необходимые инженерные сети и инфраструктура под метро. И в будущем, когда город вернется к строительству «зеленолужской линии», под подземку в Зеленом Луге, останется только проложить тоннели.