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Мэр Минска дал точный ответ, появится ли метро в Зеленом Луге

Мэр Минска Кухарев сказал, появится ли метро в микрорайоне Зеленый Луг.

Источник: Комсомольская правда

Председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев дал точный ответ, появится ли метро в Зеленом Луге, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, встречаясь с коллективом «Минскрекламы» мэр Минска подчеркнул, что в ближайшие годы третью ветку минского метро в жилой район Зеленый Луг не поведут.

При этом планируется в микрорайоне усилить наземный транспорт, организовав маршруты подвоза его жителей к метро на площади Бангалор.

И также будут построены все необходимые инженерные сети и инфраструктура под метро. И в будущем, когда город вернется к строительству «зеленолужской линии», под подземку в Зеленом Луге, останется только проложить тоннели.