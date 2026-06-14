Кому ждать прибавку к пенсии в июле: разъяснения эксперта

О том, кто именно может рассчитывать на перерасчет, рассказала для РИА Новости Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Для ряда граждан надбавка будет начислена в беззаявительном порядке. Обращаться в Социальный фонд (СФР) им не потребуется. В эту группу входят пожилые люди, отметившие 80-летие, а также граждане, которым впервые была присвоена I группа инвалидности. Они получат удвоенную фиксированную выплату. Вместо стандартных 9 584,69 рублей им будет начислено 19 169,38 рублей.
Уволившиеся пенсионеры. Пожилые граждане, оставившие работу, также увидят прибавку. СФР автоматически пересчитает их выплаты, вернув все индексации, которые были пропущены за период трудовой деятельности.
Некоторым пенсионерам для изменения размера выплат все же придется лично обратиться в Социальный фонд. Повышение носит заявительный характер для следующих категорий: граждане, на чьем содержании появились новые иждивенцы, и россияне, сумевшие официально подтвердить не менее 30 лет трудового стажа в сельской местности.
Все перерасчеты по указанным основаниям будут произведены своевременно при наличии необходимых документов.