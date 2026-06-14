Кому ждать прибавку к пенсии в июле: разъяснения эксперта

Для ряда граждан надбавка будет начислена в беззаявительном порядке. Обращаться в Социальный фонд (СФР) им не потребуется. В эту группу входят пожилые люди, отметившие 80-летие, а также граждане, которым впервые была присвоена I группа инвалидности. Они получат удвоенную фиксированную выплату. Вместо стандартных 9 584,69 рублей им будет начислено 19 169,38 рублей.