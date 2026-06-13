В Ростовской области отремонтируют дороги к главным туристическим объектам

Масштабное обновление проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Вскоре комфортные дороги появятся на подъездах к парку «Лога», природному заповеднику «Быковские Большие буруны», а также музею в Азове и казачьему собору в Новочеркасске.