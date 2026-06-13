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В Ростовской области отремонтируют дороги к главным туристическим объектам

Более 45 километров дорог к туробъектам отремонтируют в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали масштабный ремонт трасс, ведущих к главным туристическим достопримечательностям региона. Об успешном старте работ рассказал губернатор в социальных сетях.

— Развиваем туристический потенциал начиная с ремонта дорог. Я поручил профильному министерству обновить подъездные пути к важным объектам. На сегодняшний день работы полностью завершены на двух участках, — отметил глава региона.

Специалисты уже привели в порядок маршруты в сторону музея-заповедника Шолохова и направления «Долина Дона». Всего в ближайших планах значится реконструкция более 45 километров асфальтового покрытия.

Масштабное обновление проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Вскоре комфортные дороги появятся на подъездах к парку «Лога», природному заповеднику «Быковские Большие буруны», а также музею в Азове и казачьему собору в Новочеркасске.

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