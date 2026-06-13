Колумбийцы представили в Воронеже драму «Невесомая»

Спектакль о том, как сложно понять другого человека, особенно если это женщина, да еще и с расстройством психики, привезли на Платоновский фестиваль театральные компании HACA Producciones и MAKIA Creative из Боготы. Воронежцы увидели «Невесомую» первыми — и единственными — в России.
Гости из Колумбии предложили посмотреть на проблему на примере трагической истории о паре, в которой «она» заболевает анорексией и шизофренией, а «он» в упор этого не замечает. Вернее замечает отдельные странности, но до последней черты верит словам о том, что все нормально.
Можно недоумевать по поводу того, что театр смотрит на человеческие отношения именно под таким углом в 2026 году в стране, где спектр социально-политических проблем довольно широк. Но фокус на нейтральных темах, вероятно, имеет объективные причины.
Перфекционистка Алиса под влиянием загадочной «подруги Аны», поселившейся в ее голове, перестает есть, тренируется на износ и постоянно взвешивается. А после каждого сброшенного килограмма спрашивает Билла: «Что я делаю неправильно?» Тот пожимает плечами, говорит, что она красивая, очень красивая, все краше и краше день ото дня. Предлагает чем-нибудь перекусить (Алиса воздерживается) или сходить в кино («Только без попкорна!» — парирует она)… Но быстро устает слушать щебетание, которое ничего не поясняет, и грубо обрывает женщину, которая силится ему что-то донести на своем птичьем языке. Туманные намеки, таинственные знаки и разговор глазами ему непонятны. В итоге Билл оказывается не то на приеме у психотерапевта, не то в потемках воспоминаний, пытаясь задним числом разобраться, что же неправильного сделал он сам.
В визуальном плане «Невесомая», основанная на автобиографической пьесе режиссера Каролины Родригес, очень лаконична. Два персонажа во всем черном встречаются у белого стола. Дорожка из мандаринов, графин с водой, стаканы — издалека стол выглядит накрытым для пира, но к еде никто не притронется. Солнечные фрукты так и останутся лежать как символ радости бытия, не поддавшейся героям. Или обилия недосказанностей, вопросов, с которых не «сняли кожуру». Или просто килограммов, на подсчете которых была помешана Алиса. Стаканы постепенно опустеют, в графине расплывется капля крови…
В противовес сценографии, построенной на многозначных метафорах, диалоги в спектакле кажутся максимально бытовыми и прямолинейными. Но драматург смешивает обрывки фраз так, чтобы публика до поры до времени лишь подозревала о происходящем и гадала, сколько же женских персонажей сбивает с толку несчастного Билла. Герои бегают по кругу, то сталкиваясь, то расходясь, как в поединке. Неловко танцуют. Путают друг друга, мечутся между недосказанностью и стремлением выговориться. Алису (ее играет шустрая Даниэла Камачо) периодически «замыкает»: героиня начинает делать стереотипные движения, а по стенам бегут ломаные линии, иллюстрируя хаос в голове…
«Расстройство пищевого поведения — лишь основа сюжета, в котором мы стараемся затронуть тему недопонимания между людьми. Не только в парах — в любых отношениях и коммуникации. Всегда есть знаки, но зачастую мы их не видим, не слышим, потому что замкнуты в своем мире. А когда наконец понимаем, что происходит, бывает слишком поздно», — пояснила Каролина Родригес.
Актеры выделили еще одну линию проблематики — болезненная зависимость от стороннего мнения, а в связи с ней — опасность оценок и суждений, даже позитивных. Ведь похвала, как и ее отсутствие, может вызывать болезненную реакцию.
По сути, застраховаться от этого невозможно, как невозможно и помочь психически нездоровому человеку «домашними методами», одним сочувствием и всепринятием. Колумбийский проект — единственный зарубежный участник театральной программы-2026 — предлагает хотя бы быть внимательнее друг к другу.