Колумбийцы представили в Воронеже драму «Невесомая»

Перфекционистка Алиса под влиянием загадочной «подруги Аны», поселившейся в ее голове, перестает есть, тренируется на износ и постоянно взвешивается. А после каждого сброшенного килограмма спрашивает Билла: «Что я делаю неправильно?» Тот пожимает плечами, говорит, что она красивая, очень красивая, все краше и краше день ото дня. Предлагает чем-нибудь перекусить (Алиса воздерживается) или сходить в кино («Только без попкорна!» — парирует она)… Но быстро устает слушать щебетание, которое ничего не поясняет, и грубо обрывает женщину, которая силится ему что-то донести на своем птичьем языке. Туманные намеки, таинственные знаки и разговор глазами ему непонятны. В итоге Билл оказывается не то на приеме у психотерапевта, не то в потемках воспоминаний, пытаясь задним числом разобраться, что же неправильного сделал он сам.