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В Ростовской области на 13,4% увеличилась заболеваемость педикулезом

Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора за 2025 год.

Управление Роспотребнадзора опубликовало доклад за 2025 год, согласно которому в Ростовской области отмечен рост заболеваемости педикулёзом (заразным паразитарным заболеванием, вызываемым вшами) на 13,4% по сравнению с 2024 годом.

Всего в 2025 году зарегистрировано 396 случаев (9,51 на 100 тысяч населения) против 343 случаев годом ранее. Превышение среднеобластных показателей наблюдается в Ростове‑на‑Дону и Матвеево‑Курганском районе.

Основные данные: 92,7% заражений приходится на городское население, чаще всего болеют дети 7−14 лет — зафиксировано 38 случаев, и в структуре заболеваемости преобладает смешанный педикулёз (84,8%), на головной приходится 15,1%.

При этом с 2021 года общая поражённость населения педикулёзом снизилась на 9,6%. За пятилетний период в регионе зафиксировали 1977 подобных случаев.