У берегов Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в верёвках

По словам эксперта, распутывание такого крупного млекопитающего — сложная и опасная процедура, проводимая по международным протоколам. На этот раз операция заняла несколько часов и прошла утром в субботу. В ней участвовали сертифицированные спасатели из сахалинской группы помощи морским животным «Друзья Океана» АНО «Бумеранг». Эти же специалисты два года назад освободили знаменитого кита Станислава.