Пассажирский поезд № 483/484 Таганрог — Керчь отменен

Пассажирский поезд № 483/484 Таганрог — Керчь (ранее Таганрог — Симферополь) отменен. Соответствующее решение принято оперштабом Крыма.
Как сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезд больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи и начиная с 18 июня из Таганрога.
«Возврат билетов осуществляется без удержания сборов», — говорится в сообщении.
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