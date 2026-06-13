Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда

— Введены специалисты среднего медицинского персонала — нутрициолог — в утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников, и специальность «нутрициология», по которой специалисты будут проходить профессиональную переподготовку, аккредитацию, соответственно, и квалификационные требования для трудоустройства на должности, — рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе выступления на ПМЭФ-2026.