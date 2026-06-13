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Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда

Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления — кинезиореабилитация.

Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления — кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика и эмбрионология.

— Введены специалисты среднего медицинского персонала — нутрициолог — в утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников, и специальность «нутрициология», по которой специалисты будут проходить профессиональную переподготовку, аккредитацию, соответственно, и квалификационные требования для трудоустройства на должности, — рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе выступления на ПМЭФ-2026.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.