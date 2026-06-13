В Волгоградской области построили новое водопропускное сооружение

Задача объекта — обеспечить приток воды в затон Грязный во время паводка и улучшить обводнение участка поймы в районе поселка Вторая Пятилетка. Всего до 2030 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется возвести 73 водопропускных сооружения. Первое уже готово к вводу в эксплуатацию, строительство еще одного завершится до конца года.