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В Волгоградской области построили новое водопропускное сооружение

Благодаря ему будет обеспечен приток воды в затон Грязный во время паводка.

Новое водопропускное сооружение построили в Волго-Ахтубинской пойме при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Задача объекта — обеспечить приток воды в затон Грязный во время паводка и улучшить обводнение участка поймы в районе поселка Вторая Пятилетка. Всего до 2030 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется возвести 73 водопропускных сооружения. Первое уже готово к вводу в эксплуатацию, строительство еще одного завершится до конца года.

Кроме того, в этом году в пойме создали дополнительное сооружение по региональной программе «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области». Весной оно уже успешно прошло свой первый паводковый сезон.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.