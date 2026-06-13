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Ребенок и боец «Орлана» ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

Два человека пострадали 13 июня в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб. В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство — 13-летнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии забрали в детскую областную клиническую больницу.

Источник: Коммерсантъ

Два человека пострадали 13 июня в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб. В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство — 13-летнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии забрали в детскую областную клиническую больницу.

Также в городе Грайворон при отражении атаки БПЛА осколочные ранения получил боец «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ. В городе вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита кровля частного дома, а также выбиты окна в надворной постройке.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошлые сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Ранены три мирных жителя. Двое из них госпитализированы.

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