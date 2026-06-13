В Москве ученики предпрофессиональных классов узнали о будущей работе

Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов Москвы познакомились с будущими профессиями на предприятиях города в этом учебном году, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Профориентация школьников отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Так, ребята из предпрофессиональных инженерных, ИТ-, медицинских и медиаклассов посетили экскурсии и провели учебные дни на площадках ведущих столичных предприятий. Школьники побывали в поликлиниках и больницах, на подстанциях скорой помощи, в технопарках, редакциях СМИ и ИТ-компаниях.
«В этом году свыше 260 предприятий, организаций и компаний Москвы предоставили ученикам возможность изучить будущую специальность на рабочих площадках. Всего для ребят провели более трех тысяч мероприятий. Мы видим, что такой формат обучения позволяет выпускникам предпрофессиональных классов делать вполне осознанный выбор. 90% из них поступают в топовые вузы по своим направлениям», — рассказала Анастасия Ракова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.