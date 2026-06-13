Что настрого запрещено в Устинов день, 14 июня 2026 года

В светском календаре 14 июня — это день, когда кровь, дарящая жизнь, встречается со словом, формирующим реальность; день, в котором альтруизм, спасающий жизни, пожимает руку инфлюенсерам, меняющим сознание.
Всемирный день донора крови — о невидимых героях, чья биологическая жидкость становится лекарством.
А Международный день блогера — о новых властителях дум, чьё слово собирает миллионы просмотров.
Один праздник — о даре, который нельзя купить, другой — о контенте, который формирует тренды. И тот и другой — о человеческой способности влиять на жизни других. Просто масштаб разный.
Ландштейнер и жизнь, которую можно подарить.
14 июня, в день рождения австрийского иммунолога Карла Ландштейнера (1868−1943), мир отмечает Всемирный день донора крови. Именно Ландштейнер открыл в 1901 году группы крови ABO и вместе с Александром Винером в 1937-м — резус-фактор, за что в 1930-м получил Нобелевскую премию. Его открытие сделало переливание безопасным и спасло миллионы жизней.
Праздник учредили по инициативе ВОЗ в 2005 году: первый раз его отметили в 2004-м, а на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения дату закрепили официально. С тех пор 14 июня — день, когда чествуют добровольных безвозмездных доноров и напоминают о потребности в безопасной крови.
По данным ВОЗ, за последние годы показатели безвозмездной сдачи крови выросли на миллионы, но потребность остаётся острой: в переливании нуждаются миллионы пациентов ежегодно. В этот день проходят акции по сдаче, награждения постоянных доноров и информационные кампании, развенчивающие мифы. Например, донором в России может стать любой дееспособный гражданин от 18 лет — достаточно медицинского осмотра и 10−15 минут на процедуру.
500 человек и виртуальное братство.
Второй праздник — Международный день блогера — родился в 2004 году, когда около 500 пользователей из более чем 40 стран решили: интернет-авторам нужен свой день. Идея была проста: символ дружеских отношений и солидарности между блогерами всего мира.
Первоначально его отмечали 9 июня, но затем дату перенесли на 14-е. А в 2007 году в третью годовщину праздника тысячи блогеров по всему миру опубликовали короткие сообщения о солидарности с коллегами — и традиция закрепилась.
Сегодня термин «блогер» охватывает не только авторов текстовых дневников. YouTuber, тиктокеры, владельцы Telegram-каналов, создатели подкастов — все они формируют повестку, влияют на аудиторию и, по сути, заменили традиционные СМИ для миллионов людей. Праздник — символ взаимной поддержки независимо от национальности, пола и возраста.
В России День блогера нередко отмечают офлайн: организуют тематические встречи, фестивали и мастер-классы, где новички и гуру обмениваются опытом. А в 2025 году вступили в силу новые правила для блогеров из реестра Роскомнадзора — индустрия становится всё более регулируемой, а её значимость — всё более очевидной.
И эти две даты в один день как два примера человеческой щедрости, проявленной по-разному.
Донор отдаёт часть себя буквально — свою кровь, чтобы незнакомый человек продолжил дышать. Анонимно, безвозмездно, часто без единого «спасибо». Блогер отдаёт себя информационно — своё мнение, талант, время, чтобы аудитория получила контент. Но его щедрость, в отличие от донорской, почти всегда публична и измерима в лайках и подписчиках.
И тот и другой — про ответственность. Донор отвечает за здоровье реципиента, блогер — за достоверность и этику высказываний. И тот и другой — про связь с другими, которую в эпоху атомизации трудно переоценить.
Так что в этот день можно сдать кровь (если нет противопоказаний) и подписаться на блогера, чей контент вас развивает. Или — выложить пост в поддержку донорства. Или — просто задуматься: что я делаю для других? И как я влияю на мир — каплей крови или строчкой в соцсети? Оба пути имеют значение. Просто один тише.
«Брусничные губы».
В церковном календаре это день памяти мученика Иустина Философа — раннехристианского святого II века, одного из первых христианских апологетов. Он был ревностным защитником христианской веры, написал несколько «Апологий» в защиту христиан, за что принял мученическую смерть в Риме. В народе его почитали как защитника от нечистой силы и покровителя земледелия.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Устинов день, Устин-Брусничные губы и Устин-Гречкосей.
В древнерусском календаре 1 июня (по старому стилю) считалось началом лета. Этот день воспринимался как рубеж, «тын» (забор), отделяющий весну от лета. Крестьяне говорили: «Пришёл Устин — лето красное на порог пустил». Устанавливалась устойчивая тёплая погода, леса наполнялись запахами цветущих трав.
Название «Брусничные губы» возникло потому, что к этому времени начинала цвести брусника, а утренняя роса, по поверьям, окрашивала траву в красноватые оттенки. Второе название — «Гречкосей» — связано с тем, что 14 июня было последним сроком сева гречихи.
Главное хозяйственное дело дня — сев гречихи, одной из важнейших культур в крестьянском хозяйстве. Крестьяне говорили: «На Устина гречку сей — урожай будет».
Обряды 14 июня: по божьей коровке.
Существовал особый, удивительный способ определить, какую именно гречиху сеять. Крестьяне ловили божью коровку и внимательно рассматривали её лапки:
если передние лапки лохматые — сеяли раннюю гречиху;
если средние лапки лохматые — сеяли среднюю гречиху;
если задние лапки лохматые — сеяли позднюю гречиху.
Этот обряд — яркий пример народной сельскохозяйственной магии, где природа сама «подсказывала» человеку сроки работ.
На Устинов день с особым вниманием следили за восходом солнца. Цвет утренней зари предсказывал, какова будет рожь наливом:
«Красное утро на Устина — красный налив ржи» — если заря была ярко-красной, алой, то рожь уродится с красноватым отливом, полногрудная, тяжёлая. Солнце, всходящее на чистом небе, сулило хороший урожай.
«Пасмурное утро — к урожаю яровых» (льна и конопли). Пасмурный, дождливый день считался благоприятным для льна и конопли.
Существовал в этот день у наших предков и такой любопытный обряд, с помощью которого можно было избавиться от докучливого поклонника или просто надоедливого человека. Чтобы отвадить нежелательного ухажёра или собеседника, нужно было: сорвать ивовый прут и воткнуть его между своим следом и следом надоедливого человека. Считалось, что после этого тот человек «отстанет» и больше не будет докучать. Это древняя магия «замыкания» пути.
Ритуалы дня: «На Устина не городи тына».
Также Устинов день считался удачным для сбора лекарственных растений. Травники отправлялись в лес и в поле, но с особым ритуалом:
Перед началом сбора кланялись на все четыре стороны и просили прощения у Матери Сырой Земли. Просили у природы позволения взять её силу для исцеления больных.
Растения не вырывали с корнем, если нужны были только листья или цветы — оставляли корневище в земле, чтобы растение могло вырасти снова.
Если же нужен был целебный корень, его выкапывали не весь — часть обязательно оставляли в земле.
Самый строгий хозяйственный запрет дня касался заборов. Категорически запрещалось ставить новые или ремонтировать старые заборы («тыны»). В народе говорили: «На Устина не городи тына».
Верили, что тот, кто нарушит запрет и установит забор в этот день, навлечёт на свой дом пожар. Вероятно, этот запрет связан с тем, что день считался границей между сезонами, и любые строительные работы, «отгораживающие» пространство, могли нарушить природную гармонию.
Устинов день считался семейным. Существовало поверье: если не провести вечер с любимым человеком, можно лишиться семейного счастья. Поэтому:
Пары просили друг у друга прощения, старались наладить отношения, забыть старые обиды.
Мужчинам советовали уступать женщинам и избегать споров.
Время следовало проводить с близкими, укреплять семейные узы.
Девушки в этот день гадали на ромашках: если лепестков чётное число — к скорой свадьбе.
Хозяйки обязательно убирали в доме, выбрасывали хлам — считалось, что это приносит порядок и благополучие, а также варили «мирские каши» из гречихи и угощали нищих, странников — поминальная и благодарственная церемония, и пекли пироги для семейного чаепития.
Запреты Устинова дня: в долг не давать.
Чего категорически нельзя было делать 14 июня:
Ставить и чинить заборы («городить тын»), иначе случится пожар.
Ссориться, ругаться, конфликтовать — особенно с супругом, это притягивает беду.
Начинать важные дела, строительство, дальние поездки — к неудаче.
Давать в долг (особенно соль и хлеб) — к финансовым проблемам.
Девушкам — выходить из дома навстречу незнакомцу — к неприятностям.
Лгать и обманывать — весь год придётся врать.
Плакать и грустить — чтобы не затянуть печаль на всё лето.
Бездельничать и долго спать — к неудачам.
Рубить деревья — к несчастью в доме.
Работать в огороде с посадками (по некоторым поверьям) — может погибнуть.
Одним словом, 14 июня — это день, когда встречали лето, сеяли гречиху и «читали» знаки природы о будущем урожае.
Центральное место занимает культ мученика Иустина Философа, защитника христианства, чьё имя в народном сознании стало символом правды и справедливости. Удивительный обряд определения сроков сева гречихи по божьей коровке — яркий пример народной фенологии, где даже такое маленькое насекомое становилось «советчиком» земледельца. Наблюдения за цветом утренней зари — не просто красивое поверье, а многолетний опыт крестьян, связывавших цвет неба с наливом зерна.
Запрет на установку заборов («не городи тына») символически «открывал» границы между сезонами, а его нарушение, по поверьям, влекло за собой наказание огнём — самой страшной стихией для деревенской постройки. Обряд с ивовым прутом, воткнутым между следами — архаичная магия «замыкания» пути, призванная избавить человека от надоедливого присутствия другого.
День подчёркнуто семейный: мир и согласие между супругами считались залогом благополучия, а ссора могла, по поверьям, «притянуть беду» в дом.
Как прожить 14 июня: ремонт не начинать.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Посейте» что-нибудь. Если есть дача — самое время для посадки гречихи, если нет — можно посеять зелень на подоконнике или просто начать новый проект в работе. По древней мудрости, «успеешь с посевом — сыт будешь».
2. Встретьте рассвет (хотя бы в выходной). Выйдите на балкон или подойдите к окну рано утром. Посмотрите на цвет неба на восходе — красный ли он? По примете, это к «красному наливу» ваших «хлебных» дел.
3. Проведите день с семьёй. Укрепите отношения — попросите прощения у тех, кого могли невзначай обидеть, устройте совместный ужин. День считался семейным, и мир в доме был особенно важен.
4. Избавьтесь от «назойливого человека» (символически). Если кто-то вам надоедает, но вы не знаете, как мягко прекратить общение, проведите древний ритуал: представьте, что ставите невидимый забор между вами. А для наглядности — нарисуйте веточку ивы или просто мысленно воткните прутик.
5. Соберите лекарственные травы (если есть возможность). Выезжая на природу, помните об экологичности: не вырывайте растения с корнем, если нужны только цветы или листья. Поблагодарите землю за её дары.
6. Наведите порядок в доме. Выбросьте старые, ненужные вещи, которые захламляют пространство. По народному поверью, это «очищает» дом и привлекает благополучие.
7. Не начинайте ремонт (особенно заборов и ограждений). Если вы планировали установку или ремонт забора, отложите это на другой день. По древнему запрету, нарушителей ждёт «пожар» — в переносном смысле, неприятности.
8. Не ссорьтесь и не лгите. Проведите день в мире с собой и близкими. В Устинов день ложь считалась особенно опасной — можно было «весь год врать».
9. Покормите птиц или бездомных животных. В народной традиции 14 июня было принято помогать нуждающимся, и отказ в помощи сулил самому оказаться в такой же ситуации.
10. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: есть ли радуга утром? Активны ли пауки? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
11. Погадайте на ромашке (просто для настроения). Сорвите ромашку (не в букетных, а в диких, если есть возможность). Чётное количество лепестков — к счастливым переменам в личной жизни.
Приметы дня на 14 июня:
Красная заря утром — к хорошему урожаю ржи, рожь будет с «красным наливом», колосья полногрудные.
Пасмурное утро, дождь — к урожаю льна и конопли.
Радуга утром — к дождю после обеда.
Сильный ветер — к затяжным дождям.
Много грачей прилетело — к дождю вечером.
Пауки активно плетут паутину — к перемене погоды, возможно к осадкам.
Божья коровка с лохматыми лапками — к выбору сорта гречихи.
Лютики раскрыты даже в пасмурный день — дождя не будет.
Лягушки на берегу — к сырости.
Холодный день — лето будет холодным.