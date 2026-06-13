Что настрого запрещено в Устинов день, 14 июня 2026 года

Существовал в этот день у наших предков и такой любопытный обряд, с помощью которого можно было избавиться от докучливого поклонника или просто надоедливого человека. Чтобы отвадить нежелательного ухажёра или собеседника, нужно было: сорвать ивовый прут и воткнуть его между своим следом и следом надоедливого человека. Считалось, что после этого тот человек «отстанет» и больше не будет докучать. Это древняя магия «замыкания» пути.