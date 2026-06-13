Лекарства от ожирения на 17% повышают частоту развития обмороков

Проведенный учеными анализ показал, что уже через полгода после начала приема этих лекарств доля пациентов, недавно переживших обморок или сильное головокружение, выросла на 17%, с 8,7% до 10,2%, что было в особенности характерно для пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше и носителей сахарного диабета второго типа. Данный тренд сохранился и в рамках более продолжительных наблюдений — через год обмороки были зафиксированы среди 13,6% пациентов из контрольной группы и 14,3% пациентов, получавших лекарства.