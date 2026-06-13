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Минчанка обустроила во дворе клумбу с диваном, но он загадочно исчез

Минчанин позарился на чужую клумбу с диванов и может сесть за это в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска обустроила во дворе красивую клумбу, но на нее позарился мужчина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратился 37-летний мичанин. Он рассказал, что его жена обустроила во дворе палисадник и поставила садовый диван за 150 рублей с лишним, который пропал.

Правоохранители вышли на след 55-летнего горожанина. Минчанин сказал, что действительно ему понравился обустроенный полисадник. А когда он увидел еще садовый диван, то решил его забрать, чтобы сдать на вторсырье. Диван у фигуранта изъяли. Самого минчанина будут судить за кражу.