Минчанка обустроила во дворе клумбу с диваном, но он загадочно исчез

Жительница Минска обустроила во дворе красивую клумбу, но на нее позарился мужчина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратился 37-летний мичанин. Он рассказал, что его жена обустроила во дворе палисадник и поставила садовый диван за 150 рублей с лишним, который пропал.
Правоохранители вышли на след 55-летнего горожанина. Минчанин сказал, что действительно ему понравился обустроенный полисадник. А когда он увидел еще садовый диван, то решил его забрать, чтобы сдать на вторсырье. Диван у фигуранта изъяли. Самого минчанина будут судить за кражу.