Минчанка обустроила во дворе клумбу с диваном, но он загадочно исчез

Правоохранители вышли на след 55-летнего горожанина. Минчанин сказал, что действительно ему понравился обустроенный полисадник. А когда он увидел еще садовый диван, то решил его забрать, чтобы сдать на вторсырье. Диван у фигуранта изъяли. Самого минчанина будут судить за кражу.