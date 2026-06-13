Бастрыкин взял на контроль нападение собак на 10-летнего ребенка под Волгоградом

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль случаи нападения собак на 10-летнего ребенка в Волгоградской области и на женщину в Башкортостане. По обоим случаям следователи возбудили уголовные дела. Следователи доложат главе ведомства о расследовании обстоятельств травмирования людей, сообщили в Следкоме.