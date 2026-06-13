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Бастрыкин взял на контроль нападение собак на 10-летнего ребенка под Волгоградом

Главе СКР доложат о расследовании дела о нападении собак.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль случаи нападения собак на 10-летнего ребенка в Волгоградской области и на женщину в Башкортостане. По обоим случаям следователи возбудили уголовные дела. Следователи доложат главе ведомства о расследовании обстоятельств травмирования людей, сообщили в Следкоме.

— В СМИ размещены сведения о нападении безнадзорной собаки в Волжском на 10-летнего ребенка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В Уфе стая бродячих собак напала на женщину, — рассказали в Информационном центре СКР.

О результатах расследования уголовного дела с пострадавшим от бродячей собаки ребенком руководитель следственного управления по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Василий Семенов доложит Бастрыкину.