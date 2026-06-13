В Брянске пройдет круглый стол по подбору эффективного персонала

С участниками будут работать эксперты. Они поделятся стратегией поиска персонала, расскажут, как использовать ИИ для ускорения отбора кандидатов и удержать молодые кадры. Также на занятии разберут правовые аспекты трудоустройства. Например, участникам мероприятия объяснят, как оформить сотрудника по ГПХ, учесть нюансы самозанятости и приема сотрудников на дистанционный формат работы, избежать дискриминации персонала. Кроме того, слушателям продемонстрируют инструменты нейросетей для HR. Регистрация на занятие доступна по ссылке.