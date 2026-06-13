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Резервистов «БАРС-НН» наградили в День России в Нижегородской области

Торжественное вручение прошло на боевых позициях.

Источник: Время

Резервистов «БАРС-НН» наградили благодарственными письмами в День России. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX., торжественное вручение прошло на боевых позициях, где бойцы мобилизационного резерва несут службу и защищают небо и критически важные объекты Нижегородской области от атак беспилотников.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин вручил отличившимся резервистам благодарственные письма губернатора и памятные подарки.

Служба резервистов проходит только на территории Нижегородской области. Участие в резерве позволяет совмещать гражданскую работу с военной подготовкой и сборами. На время сборов за резервистами сохраняются рабочее место и зарплата, а государство обеспечивает денежное содержание, экипировку, страхование, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Для резервистов и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки. Детям предоставляются бесплатный детский сад, питание в школе, занятия в спортивных секциях и группах продлённого дня, а также льготные путёвки в лагеря и санатории Нижегородской области. Кроме того, семья может рассчитывать на приоритетный перевод ребёнка в школу рядом с домом и внеочередную бесплатную медицинскую помощь.

Подробности о вступлении в «БАРС-НН» доступны в соцсети «ВКонтакте», на сайте проекта и по телефону горячей линии 8−800−10−17−017 (доб. 2).

Ранее сообщалось, что нижегородцам предлагают вступить в мобилизационный резерв «БАРС-НН».

Фото: канал Глеба Никитина в мессенджере MAX.

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