Губернатор Самарской области провел совещание на строящейся станции «Театральная»

Также он поручил мэрии и министерству ЖКХ привести в порядок фасады домов на улице Галактионовской на участке от Вилоновской до Красноармейской, а также синхронизировать работы по благоустройству с графиком завершения строительства станции и восстановлением транспортной инфраструктуры прилегающих улиц.