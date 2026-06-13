Губернатор Самарской области провел совещание на строящейся станции «Театральная»

Губернатор Вячеслав Федорищев провел выездное совещание на строящейся станции метро «Театральная» в Самаре. Вместе с профильными министрами, мэрией и подрядчиками он обсудил благоустройство прилегающей территории. Сейчас готовность станции составляет 80%.
«Дал поручение министерству градостроительной политики совместно с министерством строительства и администрацией города подготовить концепцию благоустройства территории вокруг “Театральной”. Она неразрывно связана с Самарским академическим театром оперы и балета. Благоустройство должно стать логичным продолжением масштабного инфраструктурного проекта и вписать станцию в облик города», — написал глава региона в мессенджере МАКС.
Также он поручил мэрии и министерству ЖКХ привести в порядок фасады домов на улице Галактионовской на участке от Вилоновской до Красноармейской, а также синхронизировать работы по благоустройству с графиком завершения строительства станции и восстановлением транспортной инфраструктуры прилегающих улиц.