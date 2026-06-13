Депутат ГД рассказал, кто сможет получить новую семейную выплату в 2026 году

Новая мера поддержки семей с детьми позволит существенно снизить налоговую нагрузку для родителей. Об этом сообщил депутат Андрей Говырин, пишет RT.
По его словам, право на выплату получают работающие родители, в том числе усыновители, опекуны и попечители, если в семье воспитываются двое и более детей. Дети должны быть гражданами России и младше 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. Ещё одно условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума региона.
Говырин подчеркнул, что родители должны иметь доход, облагаемый НДФЛ. «Это значит, что в 2026 году можно получить выплату за 2025 год. Самозанятые и ИП на спецрежимах без трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, к сожалению, на эту меру поддержки претендовать не смогут», — уточнил парламентарий.
Выплата рассчитывается так: по итогам года уплаченный НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактически уплаченным налогом (13% или 15%) и этой суммой вернут. «Фактически это снижение налоговой нагрузки почти в два раза», — отметил депутат.
Приём заявок будет открыт с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать заявление можно через «Госуслуги», в МФЦ или клиентском офисе Социального фонда России. Выплата предоставляется раз в год, и право на неё нужно подтверждать ежегодно.
При этом некоторым гражданам могут отказать. По словам Говырина, выплата не положена родителям, лишённым родительских прав, имеющим задолженность по алиментам, а также семьям, чьё имущество превышает установленные критерии.
В России предложили выдавать деньги на школьный выпускной многодетным и малоимущим семьям.