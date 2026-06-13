Депутат ГД рассказал, кто сможет получить новую семейную выплату в 2026 году

По его словам, право на выплату получают работающие родители, в том числе усыновители, опекуны и попечители, если в семье воспитываются двое и более детей. Дети должны быть гражданами России и младше 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. Ещё одно условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума региона.