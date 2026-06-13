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В курском центре «УСПЕХ» школьники изучат робототехнику и генетику

На профильной летней смене детей также познакомят с фундаментальными законами биохимии и веб-разработкой.

Источник: Национальные проекты России

Профильная смена «Территория открытий: летняя школа» проходит 6−19 июня в центре выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» в Курске, сообщили в министерстве образования и науки региона. Во время нее ребята получат новые знания в ряде разных сфер, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Для участников смены подготовили шесть программ. Например, ребята освоят основы веб‑разработки и создадут свой первый интерактивный сайт с помощью языка программирования JavaScript, соберут, запрограммируют и «оживят» собственных роботов.

Также школьники, используя специальное оборудование, увидят мир на микроуровне, научатся разгадывать генетический код. Кроме того, детей познакомят с фундаментальными законами биохимии.

Во время смены для школьников проводят танцевальные и спортивные мероприятия, различные экскурсии и прогулки. Дополняют программу психологические тренинги, квизы и квест‑игры.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.