На Урале закупили около 200 тысяч вакцин от клещевого энцефалита

Около 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закуплено для Свердловской области с начала 2026 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Прививочная кампания ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Недавно область получила вторую партию вакцины для детей. Таким образом, в учреждения здравоохранения для вакцинопрофилактики льготных категорий свердловчан передано в общей сложности более 96 тысяч доз вакцины для взрослых и свыше 103 тысяч доз вакцины для юных уральцев. С начала года жители региона сделали около 225 тысяч прививок как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях. В том числе привиты более 73 тысяч юных свердловчан.
Уточним, бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита в Свердловской области проводится детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам от 60 лет и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Вакцинация других категорий и последующие ревакцинации проводятся за счет личных средств жителей и работодателей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.