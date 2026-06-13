На Урале закупили около 200 тысяч вакцин от клещевого энцефалита

Недавно область получила вторую партию вакцины для детей. Таким образом, в учреждения здравоохранения для вакцинопрофилактики льготных категорий свердловчан передано в общей сложности более 96 тысяч доз вакцины для взрослых и свыше 103 тысяч доз вакцины для юных уральцев. С начала года жители региона сделали около 225 тысяч прививок как в государственных, так и в коммерческих медицинских организациях. В том числе привиты более 73 тысяч юных свердловчан.