В Чебаркуле Челябинской области школьники прошли тест на профориентацию

Школьники, которые проводят лето в трудовых лагерях, 8 июня приняли участие в профориентационном мероприятии в центре занятости населения Чебаркуля. Встреча была организована в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
Ребята прошли психологическое профориентационное тестирование. С ними также разобрали основные типы специальностей. Школьники поговорили о своих интересах, востребованных профессиях и типичных ошибках, совершаемых при выборе карьеры. Кроме того, ребятам рассказали о цифровых инструментах для поиска вакансий, например, о портале «Работа России», а также о доступных мерах господдержки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.