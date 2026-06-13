В Чебаркуле Челябинской области школьники прошли тест на профориентацию

Ребята прошли психологическое профориентационное тестирование. С ними также разобрали основные типы специальностей. Школьники поговорили о своих интересах, востребованных профессиях и типичных ошибках, совершаемых при выборе карьеры. Кроме того, ребятам рассказали о цифровых инструментах для поиска вакансий, например, о портале «Работа России», а также о доступных мерах господдержки.