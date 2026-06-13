Сергей Щербатых из ЕГУ возглавил совет ректоров вузов Липецкой области

Сергей Щербатых является доктором педагогических наук. В 2004 году он окончил физико-математический факультет ЕГУ по специальности «математика» с присвоением квалификации «учитель математики и естествознания». В 2006-м в родном вузе окончил аспирантуру по кафедре математического анализа и элементарной математики, тогда же защитил кандидатскую диссертацию. В 2010-м ему было присвоено ученое звание доцента, а в 2012-м прошла защита докторской диссертации в Московском госуниверситете имени Ломоносова. С февраля 2014 года был проректором по учебной работе ЕГУ. В 2017 году господину Щербатых присвоено ученое звание профессора. В 2018-м он также окончил НИУ «Высшая школа экономики» по направлению «менеджмент».