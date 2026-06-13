Лосиху с ее детенышем заметили в Воротынском округе. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Диких зверей запечатлел на видео охотинспектор минлесхоза. На кадрах видно, как лосиха и ее чадо неспешно уходят в глубину леса подальше от дороги.
«Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, быть особенно осторожными в лесных массивах и помнить, что внезапное появление животного на проезжей части может произойти в любой момент», — предупредили в ведомстве.
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