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Лосиху с ее детенышем заметили в Воротынском округе

Диких зверей запечатлел на видео охотинспектор минлесхоза.

Лосиху с ее детенышем заметили в Воротынском округе. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Диких зверей запечатлел на видео охотинспектор минлесхоза. На кадрах видно, как лосиха и ее чадо неспешно уходят в глубину леса подальше от дороги.

«Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать скоростной режим, быть особенно осторожными в лесных массивах и помнить, что внезапное появление животного на проезжей части может произойти в любой момент», — предупредили в ведомстве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что молодая семья горихвосток живет над крыльцом экоцентра Керженского заповедника.