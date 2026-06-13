В Волгограде организуют мероприятие к Международному дню йоги

Мероприятие, приуроченное к Международному дню йоги, пройдет в Волгограде 20 июня, сообщили в областном центре развития туризма и международного сотрудничества. Регион поддерживает побратимские, культурные и образовательные связи со штатами Индии, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Участников ждут комплексный мастер‑класс по йоге от опытного инструктора и дыхательные практики. Мероприятие начнется в 10:00 на футбольном поле Центрального парка культуры и отдыха. Присоединиться к событию могут все желающие. Для этого достаточно взять с собой коврик для йоги и предварительно записаться на бесплатное мероприятие по контактному телефону 8 (8442)35−24−53.
Кроме того, центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области в своем канале в нацмессенджере «Макс» проводит розыгрыш сувенирной продукции. Подведение итогов состоится 20 июня.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.