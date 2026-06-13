В Волгограде организуют мероприятие к Международному дню йоги

Участников ждут комплексный мастер‑класс по йоге от опытного инструктора и дыхательные практики. Мероприятие начнется в 10:00 на футбольном поле Центрального парка культуры и отдыха. Присоединиться к событию могут все желающие. Для этого достаточно взять с собой коврик для йоги и предварительно записаться на бесплатное мероприятие по контактному телефону 8 (8442)35−24−53.