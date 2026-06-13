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На улице Невского в Калининграде начали ремонт дома 1928 года

Здание находится на пересечении с Линейной.

В Калининграде приступили к ремонту жилого дома на улице Невского, 19−21. Трёхэтажное здание с мансардой 1928 года постройки находится на пересечении с Линейной.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик очищает стены от старой штукатурки. Подготовительные работы также ведут со стороны двора.

Ремонт выполняет ООО «БСК-Плюс». Контракт с компания заключили в декабре 2025 года. Стоимость работ составляет более 16 млн рублей.

Подрядчику предстоит привести в порядок фасад и входную группу, а также заменить двери. Срок ремонта составляет 150 дней.

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