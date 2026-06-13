Для астраханской молодежи провели экскурсию по асфальтобетонному заводу

Учащиеся Астраханского автомобильно‑дорожного колледжа посетили асфальтобетонный завод, участвующий в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора региона. На этом предприятии изготавливают сырье, необходимое для ремонта трасс.
В ходе экскурсии ребята увидели процесс производства асфальта и узнали о профессиях, необходимых для работы завода. Отдельное внимание во время мероприятия было уделено аккредитованной сертифицированной лаборатории. Там специалисты проводят входной контроль материалов, тестируют готовую асфальтобетонную смесь на прочность.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.