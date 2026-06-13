В Москве запустили новый маршрут с использованием электробусов поколения А5

Как отмечается, маршрут проходит рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, соединяет жилые кварталы со станцией метро «Физтех», а также обеспечивает удобный доступ к паркам и смотровым площадкам.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем расширять электробусную сеть столицы. На новом экологичном маршруте 843 будут курсировать 3 инновационные машины поколения А5. Переход наземного транспорта на электротягу повышает качество поездок и делает жизнь в городе еще комфортнее», — добавил Ликсутов, чьи слова передаются в сообщении департамента.