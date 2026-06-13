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Счет шел на минуты: волгоградские хирурги спасли ребенка с ранением сердца

Хирурги Волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 15 Олег Лищук и Дмитрий Борчаковский спасли.

Хирурги Волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 15 Олег Лищук и Дмитрий Борчаковский спасли 8‑летнего мальчика с колото‑резаной раной грудной клетки, травмой сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку и открытой раной грудной полости. Как сообщили в облздраве, ребенок поступил в отделение в критическом состоянии.

В экстренном порядке была проведена сложнейшая операция, в ходе которой специалисты выполнили торакотомию и перикардиотомию. Ликвидировали тампонаду сердца, после чего была ушита рана сердца. Помогали хирургам во время операции заведующий отделением анестезиологии и реанимации Максим Поляков и операционная сестра Екатерина Мичко. Благодаря четкой и быстрой работы специалистов жизнь мальчика была спасена.

Юный пациент был переведен в Волгоградский областной клинический кардиологический центр для дальнейшего лечения и реабилитации.

— Спасибо за ваш профессионализм, самоотверженность и смелость! Вы не просто выполнили свою работу — вы совершили чудо, подарив ребёнку шанс на здоровую и счастливую жизнь, — поблагодарили врачей родители ребенка.

Напомним, согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, строятся новые и капитально ремонтируются действующие учреждения; обновляется автопарк лечебных организаций; в клиники поступает современное высокоточное оборудование. В Волгоградской области на площадке больницы № 15 Красноармейского района Волгограда в 2026 году благодаря федеральной и региональной программам начал работать новый сосудистый центр.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.

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