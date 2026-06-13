Счет шел на минуты: волгоградские хирурги спасли ребенка с ранением сердца

В экстренном порядке была проведена сложнейшая операция, в ходе которой специалисты выполнили торакотомию и перикардиотомию. Ликвидировали тампонаду сердца, после чего была ушита рана сердца. Помогали хирургам во время операции заведующий отделением анестезиологии и реанимации Максим Поляков и операционная сестра Екатерина Мичко. Благодаря четкой и быстрой работы специалистов жизнь мальчика была спасена.