В Тюмени пройдет фестиваль ландшафтных инсталляций

Фестиваль городских ландшафтных инсталляций «Тюмень цветущая» стартует 8 июля, сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Отметим, с 22 по 24 мая на базе городского центра стратегического развития «Сибирь» проходил профильный дизайн-хакатон. Участники работали над эскизными проектами будущих цветочных инсталляций для фестиваля. Так, 8 июля девять авторских арт-объектов будут ждать тюменцев на Цветном бульваре.
Фестиваль «Тюмень цветущая» приурочен к 440-летнему юбилею города и продлится до 16 августа. Также в течение лета для жителей и гостей областной столицы пройдут экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия проекта «Зеленые выходные».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.