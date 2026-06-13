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В Тюмени пройдет фестиваль ландшафтных инсталляций

Мероприятие, приуроченное к 440-летнему юбилею города, откроется 8 июля.

Фестиваль городских ландшафтных инсталляций «Тюмень цветущая» стартует 8 июля, сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, с 22 по 24 мая на базе городского центра стратегического развития «Сибирь» проходил профильный дизайн-хакатон. Участники работали над эскизными проектами будущих цветочных инсталляций для фестиваля. Так, 8 июля девять авторских арт-объектов будут ждать тюменцев на Цветном бульваре.

Фестиваль «Тюмень цветущая» приурочен к 440-летнему юбилею города и продлится до 16 августа. Также в течение лета для жителей и гостей областной столицы пройдут экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия проекта «Зеленые выходные».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.