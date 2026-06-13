В Новой Усмани Воронежской области провели праздник русской матрешки

Юных участников праздника познакомили с историей появления матрешки, рассказали о секретах ее создания и о том, как в этой кукле отразились традиции, быт и характер русского народа. Также для детей провели творческий мастер-класс. Художник Лариса Квасова показала особенности и основные виды росписи деревянной игрушки. Ребята расписывали эскизы, осваивали тонкости традиционного орнамента и подбирали нужные цвета. В результате у каждого гостя получилась своя уникальная матрешка.