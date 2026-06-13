В Новой Усмани Воронежской области провели праздник русской матрешки

Познавательный праздник «В гостях у русской матрешки» провели в Новоусманской детской модельной библиотеке им. Пушкина Воронежской области в преддверии Дня России, сообщили в учреждении. Мероприятие отвечало задачам нацпроекта «Семья».
Юных участников праздника познакомили с историей появления матрешки, рассказали о секретах ее создания и о том, как в этой кукле отразились традиции, быт и характер русского народа. Также для детей провели творческий мастер-класс. Художник Лариса Квасова показала особенности и основные виды росписи деревянной игрушки. Ребята расписывали эскизы, осваивали тонкости традиционного орнамента и подбирали нужные цвета. В результате у каждого гостя получилась своя уникальная матрешка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.