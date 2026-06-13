В Роспотребнадзоре и ГИМС сообщили, какие меры принимают к владельцам пляжей за нарушения

Несоблюдение требований безопасности и санитарных норм может привести к закрытию пляжа. Об этом 11 июня на пресс-конференции в ТАСС Калининград сообщили Александр Васильев, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, и Сергей Козлов, заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Калининградской области.
Как пояснил Александр Васильев, каждый организатор пляжного отдыха должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях. Документ выдается на один сезон. Для получения заключения специалисты оценивают состояние береговой линии, наличие необходимой инфраструктуры — раздевалок, туалетов, душевых, урн и контейнерных площадок. Также проводятся лабораторные исследования качества воды, почвы, песка.
Кроме того, владельцы пляжей обязаны поддерживать санитарное состояние территории: ежедневно проводить уборку, вывозить мусор, принимать меры по борьбе с грызунами и проводить дезинфекцию, а также контролировать качество воды и песка.
«На микробиологические показатели как наиболее, скажем так, опасные — раз в 10 дней проходят исследования воды и почвы, на санитарно-химические показатели — 1 раз в месяц», —сообщил Александр Васильев.
Если в ходе мониторинга выявляются отклонения, владельцам пляжей предписывают принять противоэпидемические и профилактические меры. В отдельных случаях надзорные органы обращаются в органы местного самоуправления с предложением приостановить работу пляжа.
«Как правило, это связано с небезопасной водой в водоеме», — сказал Александр Васильев.
Кроме того, пляжи проверяют на соблюдение требований безопасности. Как сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Калининградской области Сергей Козлов, сейчас такие проверки проходят с участием прокуратуры. Среди наиболее распространённых нарушений — недостаточное оснащение пляжей и отсутствие документов, подтверждающих подготовку спасателей.
После выявления нарушений владельцам дают время на их устранение, а затем проводят повторную проверку. Если нарушения сохраняются, эксплуатацию пляжа запрещают.
«Если мы выходим повторно и видим, что там отсутствуют спасатели, отсутствует спасательное обеспечение, есть угроза жизни людей, мы, простым языком, закрываем этот пляж», — сказал Козлов.