В Роспотребнадзоре и ГИМС сообщили, какие меры принимают к владельцам пляжей за нарушения

Несоблюдение требований безопасности и санитарных норм может привести к закрытию пляжа. Об этом 11 июня на пресс-конференции в ТАСС Калининград сообщили Александр Васильев, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, и Сергей Козлов, заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Калининградской области.