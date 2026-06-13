В Екатеринбурге пройдет форум молодежного предпринимательства

Форум молодежного предпринимательства «Сам решу-у-у» пройдет 17 июня в молодежном кластере «Салют» Екатеринбурга, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Мероприятие проведут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Событие состоится уже во второй раз. Хедлайнером форума выступит блогер и кавээнщик Александр Бударин, он расскажет о вирусном сторителлинге. Участниками разговорного шоу о предпринимательстве станут основатели локальных бизнесов: Ural Folk People, PeopleMODA, LingvoLab. Слушатели узнают об инструментах отстройки бренда через культурный код. А представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Движения первых и Росмолодежи расскажут о финансовой и другой поддержке для молодых предпринимателей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.