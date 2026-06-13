В Екатеринбурге пройдет форум молодежного предпринимательства

Событие состоится уже во второй раз. Хедлайнером форума выступит блогер и кавээнщик Александр Бударин, он расскажет о вирусном сторителлинге. Участниками разговорного шоу о предпринимательстве станут основатели локальных бизнесов: Ural Folk People, PeopleMODA, LingvoLab. Слушатели узнают об инструментах отстройки бренда через культурный код. А представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Движения первых и Росмолодежи расскажут о финансовой и другой поддержке для молодых предпринимателей.