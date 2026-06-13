Два человека погибли и три пострадали в жёстком массовом ДТП на трассе в Красноярском крае

По данным полиции, 70-летний водитель автомобиля Nissan X-trail, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Канска, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Haval Dargo под управлением 51-летнего мужчины, а затем — с Toyota Sienta. После этого Nissan перевернулся на крышу, а Haval съехал в кювет справа и тоже перевернулся.