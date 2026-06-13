Два человека погибли и три пострадали в жёстком массовом ДТП на трассе в Красноярском крае

Смертельное ДТП произошло днем 13 июня на 1011 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края.
По данным полиции, 70-летний водитель автомобиля Nissan X-trail, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Канска, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с Haval Dargo под управлением 51-летнего мужчины, а затем — с Toyota Sienta. После этого Nissan перевернулся на крышу, а Haval съехал в кювет справа и тоже перевернулся.
В результате аварии водители Nissan и Haval скончались на месте до приезда скорой.
Кроме того, в автомобиле Haval пострадали две пассажирки в возрасте 19 и 50 лет, также травмы получил 42-летний водитель Toyota. Всех троих доставили в ближайшую больницу.
По факту дорожного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства.