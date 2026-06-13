В Красноярском крае при лобовом столкновении легковушек погибли два человека

В Госавтоинспекции рассказали, что там он сначала врезался в Haval Dargo под управлением 52-летнего водителя, а затем — в Toyota Sienta, за рулем которой был 43-летний мужчина. После удара Nissan перевернулся на крышу, а Haval Dargo съехал в правый кювет и тоже перевернулся.