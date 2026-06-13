В Красноярском крае при лобовом столкновении легковушек погибли два человека

Днем 13 июня в Рыбинском округе Красноярского края на 1011 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария. Предварительно, ее виновником стал 71-летний мужчина за рулем Nissan X-trail, который ехал со стороны Красноярска в направлении Канска и вылетел на встречную полосу.
В Госавтоинспекции рассказали, что там он сначала врезался в Haval Dargo под управлением 52-летнего водителя, а затем — в Toyota Sienta, за рулем которой был 43-летний мужчина. После удара Nissan перевернулся на крышу, а Haval Dargo съехал в правый кювет и тоже перевернулся.
Оба водителя (и Nissan, и Haval) от полученных травм скончались на месте еще до приезда скорой помощи. В больницу увезли двух пассажирок из Haval Dargo (одной 51 год, другой — 20 лет) и водителя Toyota Sienta.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят доследственную проверку.