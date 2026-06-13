На мурманской станции скорой помощи лечение получили почти 64 тыс. человек

В повседневную работу выездных бригад и диспетчеров активно внедряются цифровые технологии. Так, благодаря использованию мобильных планшетов удалось оптимизировать процесс оформления документов. А информационная система в реальном времени прокладывает маршрут для ближайших к пациенту бригад. Кроме того, дистанционная передача результатов ЭКГ в Мурманск позволила принимать решение о проведении тромболитической терапии на догоспитальном этапе по всей области. В 2025 году выполнено 109 таких процедур.