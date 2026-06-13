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На мурманской станции скорой помощи лечение получили почти 64 тыс. человек

Такой результат зафиксирован по итогам первых 5 месяцев 2026 года.

Почти 64 тыс. человек получили лечение на Мурманской областной станции скорой медицинской помощи за первые 5 месяцев 2026 года, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Развитие таких служб отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Уточняется, что в этом году Мурманская областная станция скорой медицинской помощи отметила 10-летие со дня основания. С момента ее открытия было обработано около 2 млн обращений. Только за прошлый год служба приняла более 183 тыс. заявок. Медицинская эвакуация проводилась свыше 19 тыс. раз.

«Сегодня это мощная единая система: 10 подстанций, 16 постов и 60 бригад, круглосуточно заступающих на дежурство. Благодаря поддержке губернатора, народной программе “На Севере — жить!” и нацпроектам мы масштабно переоснащаем службу: внедряем цифровые технологии, обновляем автопарк, проводим ремонты. По оценке Агентства стратегических инициатив, наша региональная скорая помощь вошла в тройку лучших в стране», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

В повседневную работу выездных бригад и диспетчеров активно внедряются цифровые технологии. Так, благодаря использованию мобильных планшетов удалось оптимизировать процесс оформления документов. А информационная система в реальном времени прокладывает маршрут для ближайших к пациенту бригад. Кроме того, дистанционная передача результатов ЭКГ в Мурманск позволила принимать решение о проведении тромболитической терапии на догоспитальном этапе по всей области. В 2025 году выполнено 109 таких процедур.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.