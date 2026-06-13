Школьники из Белгородской области прошли спортивную и военную подготовку

Курсы спортивной и военной подготовки в оборонно-спортивном лагере «Авангард» прошли 25 подростков Валуйского округа Белгородской области, сообщили в администрации муниципалитета. Обучение провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
В течение 14 дней юноши и девушки знакомились с современными военными профессиями, тренировали физические навыки и изучали основы начальной военной подготовки. На первую межрегиональную смену «Время юных героев» в Волгоградской области приехал российский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, чемпион Олимпийских игр — 2004 Александр Поветкин.
Вместе с другим боксером-тяжеловесом, инструктором лагеря Кевином Джонсоном он провел тренировку для курсантов центра «ВОИН». Спортсмены поделились с ребятами своими техниками и несколькими основными приемами.
«В заключительный день смены курсанты исполнили прощальный вальс, а над головами юных героев по традиции пронесли флаг Российской Федерации, чтобы каждый мог загадать желание. Каждый участник получил сертификат об успешном завершении программы», — рассказали организаторы поездки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.