В Крыму участников СВО приглашают на конкурс «Лучший по профессии»

Номинацию учредили для совершенствования подходов и методов адаптации участников СВО к мирным условиям, содействия росту квалификации кадров. Испытать свои силы в конкурсе могут россияне старше 21 года. Они должны обладать статусом ветерана боевых действий и опытом участия в специальной военной операции. Заявку необходимо подать на портале «Работа России». Там же нужно прикрепить необходимые документы.