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В Крыму участников СВО приглашают на конкурс «Лучший по профессии»

Для них предусмотрена номинация «Второй старт».

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на участие в номинации «Второй старт» конкурса «Лучший по профессии», организованного при поддержке нацпроекта «Кадры», стартовал в Крыму. Претендовать на победу в ней могут ветераны специальной военной операции, сообщили в аппарате совета министров региона.

Номинацию учредили для совершенствования подходов и методов адаптации участников СВО к мирным условиям, содействия росту квалификации кадров. Испытать свои силы в конкурсе могут россияне старше 21 года. Они должны обладать статусом ветерана боевых действий и опытом участия в специальной военной операции. Заявку необходимо подать на портале «Работа России». Там же нужно прикрепить необходимые документы.

На конкурсе участникам предстоит рассказать о своей работе и особенностях профессии, пройти тестирование на знание общих вопросов трудового законодательства, представить видеоролик или презентацию «Мой лучший рабочий день». Обладатели 1-го, 2-го или 3-го места получат денежные поощрения. Победитель представит Крым на федеральном уровне в Самаре и поборется за главный приз — 1 миллион рублей.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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